На площадке МГЮА создается научно-образовательный центр по правам человека

Москва, , 15:01 — REGNUM Научно-образовательный центр по правам человека в ближайшее время будет создан на базе МГЮА имени О.Е.Кутафина для повышения квалификации региональных омбудсменов, сообщила на заседании ученого совета вуза Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, инициативу по созданию учебного центра поддержал президент России Владимир Путин.

«Основными задачами центра будут реализация образовательных программ повышения квалификации для уполномоченных по правам человека и по правам ребенка субъектов РФ и сотрудников их рабочих аппаратов, членов общественных наблюдательных комиссий, руководителей правозащитных организаций», — отметила Татьяна Москалькова.

Центр начнет работать в ближайшее время.

Татьяна Москалькова напомнила, что уполномоченные по правам человека и их аппараты работают во всех 85 регионах России.

Кроме того, центр будет вести научно-исследовательскую, методическую и экспертную деятельность в области защиты прав и свобод человека и гражданина.