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На 5,5 тысяч сократилось население Мурманской области за год

Общество

Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль

На 5,5 тысяч сократилось население Мурманской области за год
Nikolay Belyaev
Мурманск

Мурманск, 28 января 2019, 14:58 — REGNUM  Население Мурманской области продолжает сокращаться. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

По данным статистики, за год численность населения в регионе уменьшилась на 5,5 тысяч человек и составила к 1 января 748 099 человек.

Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.

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Добавим, что правительство региона, несмотря на предпринимаемые меры по сдерживанию миграционного оттока, к потерям было готово. Согласно опубликованному в 2016 году прогнозу социально-экономического развития Мурманской области, среднегодовая численность населения региона за период 2016—2019 годов должна была снизиться на 17,2 тыс. человек и составить 747 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный Минэк прогнозировал сокращение численности женщин основного репродуктивного возраста 18−39 лет, особенно женщин в возрасте 20−29 лет, а также снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

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