Пятьдесят студентов из Китая изучают в Самаре создание космической техники

Самара, , 14:55 — REGNUM Пятьдесят студентов Северо-Западного политехнического университета (Китай) стали слушателями первой международной зимней школы «Космическая техника и технологии» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. В течение двух недель они будут изучать создание и эксплуатацию космической техники, сообщает 28 января пресс-служба вуза.

«Эта зимняя школа фактически является концентратом знаний, накопленных учеными Самарского университета за более чем 60 лет работы в области ракетно-космических технологий: подготовка инженеров — специалистов по ракетной технике в Куйбышевском авиационном институте началась в 1957 году», — пояснил один из организаторов, директор института ракетно-космической техники Сергей Ишков.

Отмечается, что китайские студенты узнают о теоретических аспектах конструирования космических аппаратов — ракет-носителей и спутников с учетом особенностей среды открытого космоса. Специально для гостей из Поднебесной участники студенческого конструкторского бюро RocketLAV Самарского университета на полигоне запустят экспериментальные ракеты, которые уже не раз успешно покоряли небо Франции на международных соревнованиях C`Space.

За две недели студенты прослушают лекции по космическому материаловедению, проектированию оптико-телескопических систем, основам безопасности жизнедеятельности в жизненном цикле ракетно-космических систем. Завершится зимняя школа 1 февраля — в этот день состоится итоговая аттестация и защита проектов слушателей.

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