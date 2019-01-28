Снегопад в Екатеринбурге: тысячи рабочих вывезли десятки тысяч тонн снега

Екатеринбург, , 14:59 — REGNUM В Екатеринбурге с вечера 25 до утра 28 января на уборке территории города от последствий снегопада работали 1164 единиц техники и 1496 дорожных рабочих. В итоге с дорог и тротуаров вывезено 19 642 тонны снега и порядка 90 тонн мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в минувшие выходные на уборке снега работало 470 единиц техники. На дороги региона выезжали комбинированные машины, автомобили с отвалом, трактора и грейдеры.

Напомним, что в минувшие выходные на территории Свердловской области установилась морозная погода, а в период с 25 по 26 января прошли обильные осадки. Температура воздуха по ночам на севере области опускалась ниже 30 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с непогодой и ухудшением видимости на дорогах из-за метели, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рекомендовали водителям быть предельно внимательным на дорогах и не совершать опасных манёвров. Также с предупреждением выступило региональное управление автодорог, которое дало поручение подрядным организациям своевременно и в максимально короткие сроки проводить расчистку автомобильных дорог и трасс от снега.

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