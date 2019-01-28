Большинство жителей Украины признали курс страны неправильным — опрос

Киев, , 14:56 — REGNUM Более 80% граждан Украины считают нынешний курс страны неверным, заявил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский 28 января во время пресс-конференции.

Путь Украины считают в целом верным всего 14% опрошенных, в то время как 43,2% уверены, что страна идёт в неправильном направлении, а 37,1% — в «скорее неправильном».

Исследование проводилось в конце декабря 2018 года, было опрошено более 2 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года курс страны не одобряло 76% населения Украины, 66% винили в происходящем экс-президента страны Виктора Януковича, а больше половины — действующего президента Украины Петра Порошенко.

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