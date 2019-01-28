В Ярославской области волонтеры расчищают от снега памятники героям

Ярославль, , 14:51 — REGNUM В Ярославском районе волонтеры расчистили от снега памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации. В патриотической акции участвовали 10 волонтерских отрядов. Памятники они чистят после каждого снегопада.

Мы должны помнить о подвигах героев, ковавших победу, увековечивать их память. Зимой это можно сделать, приняв участие в акции «Дорогою памяти». Расчищая снег, мы становимся сильнее, как в физическом, так и моральном плане», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель волонтерского отряда «Медведи» Роман Пухов.

Волонтеры «Медведей» очистили памятник воинам в селе Ширинье Курбского сельского поселения. Отряд «Лето» работал в селе Толбухино, на родине Маршала Советского Союза Фёдора Толбухина.

«Хочу обратиться ко всем жителям Ярославского района, ведь практически в каждом населенном пункте есть памятник, погибшим в годы Великой Отечественной войны, давайте сделаем так, чтобы тропинку к ним никогда не заметало снегом. С большим снегом нас всех ждет большое дело», —сказал ИА REGNUM о мотивах акции руководитель волонтерского отряда «Лето» Евгений Привалов.

Патриотическая акция «Дорогою памяти» будет продолжаться в течение всей зимы.

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