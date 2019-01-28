Австралийцы протестуют против главного национального праздника

Канберра, , 16:25 — REGNUM Главный национальный праздник страны — День Австралии — оказался омрачён многочисленными демонстрациями. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Canberra Times.

Вся страна отмечает 26 января День Австралии — дату высадки колонизаторов в 1788 году и объявление британского суверенитета над частью континента, однако коренные жители и сотни неравнодушных австралийцев считают 26 января «Днём вторжения». Протестующие прошли маршем по центру столицы, напомнив об искоренении аборигенов и заявляя, что Австралия всегда будет принадлежать им, а не потомкам колонистов. По их словам, это день позора, а не повод для гордости.

Главной целью протестующих было обратить внимание на ситуацию с правами коренных жителей Австралии: зачастую они сталкиваются с дискриминацией, расизмом и в целом живут значительно хуже граждан страны. На протяжении предыдущих столетий против аборигенов проводились целенаправленные кампании по истреблению и насильственному переселению, а миллионы были убиты в войне с колонизаторами. Поэтому, как считают организаторы протеста, 26 января необходимо почтить память коренных жителей и проводить масштабные образовательные мероприятия, а не праздновать высадку захватчиков из Британской империи.