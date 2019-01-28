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Тысячи южнокорейцев заразились ветрянкой

Общество

Большую часть пациентов составляют дети

Сеул, 28 января 2019, 17:11 — REGNUM  В Южной Корее более 5000 человек заразились ветряной оспой. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

По всей стране уже зафиксировано 5427 случаев заболевания. По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, болезнь прогрессирует быстрыми темпами, и, по оценкам специалистов, количество больных может значительно превысить аналогичный показатель 2018 года. Тогда по состоянию на конец января было зафиксировано 7128 случаев заболевания ветряной оспой.

Вирус ветряной оспы быстро распространяется в школах, детских садах и других учебных заведениях; как правило, болезнь передается воздушно-капельным путем. Врачи предупреждают, что необходимо изолировать пациента на ранних этапах заболевания, но из-за легкости протекания болезни у больного сложно обнаружить какие-либо симптомы на начальной стадии.

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Зарубежная хроника
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