У живущих возле промзоны в Солнечногорске развиваются тяжелые заболевания

Солнечногорск, Московская область, , 07:35 — REGNUM Город Солнечногороск, когда-то славный как подмосковная здравница с великолепным климатом, может стать окончательно непригоден для жизни, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Дарья Антонова, Андрей Черкасский и Игорь Свирин.

Город сейчас рискует окончательно превратиться в помесь свалки и перерабатывающих предприятий. По несчастному для местных жителей стечению обстоятельств, Солнечногорск был выбран как удобное место для заводов по переработке пластика. Переработка, конечно, дело важное и нужное, если соблюдены все условия, позволяющие сохранить в чистоте окружающую природу и не наносить ущерб здоровью жителей окрестностей.

Судя по тому, что происходит со здоровьем солнечногорцев, участники парка новых предприятий, производящих полимеры и перерабатывающих пластмассу, не особо обращают внимание на угрозу для экологии. Подтверждение тому — стремительный рост легочных и сердечных, а также аллергических, глазных и онкологических заболеваний у местного населения в целом и, что самое страшное, у детей. Теперь же в Солнечногорске планируют массовое многоэтажное строительство. Как раз под боком у промзоны?

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