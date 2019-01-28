Число туристов в Южной Корее выросло до 15 миллионов

Сеул, , 20:24 — REGNUM В 2018 году число иностранных туристов в Южной Корее выросло на 15%. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую организацию туризма.

Главным образом, увеличение притока объясняется ростом популярности Южной Кореи как туристического направления в Китае. Всего Южную Корею посетило 15,34 млн человек, из которых 4,78 миллионов, или 31%, были гражданами КНР. В 2017 году, наоборот, наблюдалось резкое снижение потока из Китая из-за того, что официальные власти ввели запрет на посещение Южной Кореи туристическими группами. Санкции были вызваны решением Сеула разместить на своей территории американский комплекс противоракетной обороны THAAD, однако затем ограничения были отменены.

Кроме того, на 27% — до 3 миллионов человек — выросло число туристов из Японии, а 1,1 миллион туристов приехал из Тайваня.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество увеличилось до 28,7 миллионов человек, что на 8,3% выше уровня 2017 года.