Северной Корее необходимо $32 млн на закупку продовольствия

Пхеньян, , 15:55 — REGNUM Эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) — крупнейшей гуманитарной организации, занимающейся поставкой продовольствия, подсчитали, что Северной Корее необходимо 32 миллиона долларов для обеспечения граждан питанием на необходимом уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Из-за жесткого режима санкций, введённых Советом Безопасности ООН, и череды природных бедствий в 2018 году Северная Корея столкнулась с серьезной нехваткой продовольствия. По подсчетам ООН, от недоедания страдают 10 миллионов человек — более 40% всего населения страны. Помимо случайных негативных явлений, усугубляющих ситуацию с обеспечением граждан питанием, КНДР испытывает и хронические проблемы — низкий уровень механизации из-за нехватки топлива и оборудования, малое количество земли, пригодной для ведения сельского хозяйства, дефицит удобрений и более устойчивых сортов растений.

В 2018 году ВПП провела несколько гуманитарных операций в девяти провинциях, сосредоточившись на доставке продовольствия детям, беременным и кормящим женщинам. Однако развернуть полномасштабную деятельность невозможно: несмотря на то что санкции не запрещают ведение гуманитарной деятельности, возникают серьёзные трудности с доставкой продовольствия, оборудования и материалов.