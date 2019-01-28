Ранние беременности в Танзании: правительство просит помощи церкви

Сумбаванга, Танзания, , 14:34 — REGNUM Правительство области Руква в Танзании просит содействия религиозных институтов в решении проблемы подростковых беременностей в стране. Об этом сообщает газета Nipashe.

27 января на открытии церкви адвентистов седьмого дня в городе Сумбаванга (Jimbo la Lake Kanisa la Waadventista Wasabato) глава области Руква Давид Килонзо сообщил об ответственности религиозных институтов в установлении морали в целях борьбы с подростковыми беременностями.

Килонзо заявил о серьезных проблемах с ранней рождаемостью в области Руква. Многие школьницы бросают занятия из-за подростковых беременностей.

«В период с июля по сентябрь 2018 года 72 ученицы были беременны», — сообщил Килонзо.