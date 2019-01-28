Арест угонщика самолёта Сургут — Москва обжалуют в суде

Сургут, Югра, , 14:26 — REGNUM В окружной суд ХМАО-Югры поступила апелляционная жалоба от адвоката угонщика самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва 22 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в суде ХМАО на 30 января 2019 года в 14:30 по местному времени (12:30 мск). Защитник жалуется на избрание меры пресечения угонщику в виде заключения под стражу. Адвокат считает, что его подзащитный не может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний житель югорского посёлка Уват, угрожая якобы наличием оружия, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Пострадавших нет.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Мужчина заключён под стражу на два месяца. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Однако пассажиры злополучного рейса заявляют, что во время полёта угонщик себя явно не проявлял. Сидел тихо и спокойно. Во время действий группы захвата, освобождавшей заложников, сам поднял руки и сдался. Ситуация по словам очевидцев выглядела абсурдно, и у некоторых из них зародилось сомнение в реальности угона.

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