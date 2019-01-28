Эксперт по безопасности оценил идею продажи «деперсонализированных» данных

Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Инициатива о свободном обороте «деперсонализированных» пользовательских данных в рамках законодательства не несёт в себе новых угроз гражданам России. Об этом заявил профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук корреспонденту ИА REGNUM.

Если говорить о таких демографических характеристиках и персональных интересах пользователей без ФИО и прочих персональных данных, то такую информацию уже сейчас активно используют интернет-компании, порой, без ведома пользователей, считает эксперт.

«На сегодняшний день этими данными уже торгуют те, кому надо и кто может их получать. Они делают это безвозмездно. Возможно, именно эту проблему и хотят устранить авторы идеи», — сказал Ющук.

По мнению профессора, в обороте такой информации в первую очередь заинтересованы маркетологи, которым важны параметры аудиторий, а не личности конкретных покупателей.

«Вспомните такую вещь, как фокус-группы. Здесь приблизительно та же история», — считает эксперт.

Ющук добавил, что в условиях коммерческого оборота граждане, скорее всего, будут относиться к раздаче своих персональных данных более ответственно.

Напомним, 28 января 2019 года Фонд развития интернет-инициатив предложил ввести для граждан России возможность торговли своими «деперсонализированных» пользовательских данных. По мнению специалистов фонда, сейчас в российском законодательстве нет четкости по вопросу, кто является владельцем персональных данных, и из-за этого ряд компаний уже неофициально продают эти данные интересантам.

Читайте ранее в этом сюжете: Персональные данные могут стать для граждан России новым источником дохода