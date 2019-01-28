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На Урале врач пробила пациентке пищевод

Общество

Ей ограничили свободу

Камышлов, Свердловская область, 28 января 2019, 14:05 — REGNUM  В свердловском городе Камышлове осуждена за причинение пациентке тяжкого вреда. Это было сделано по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

46-летняя врач работала в местной больнице анестезиологом-реаниматологом. В апреле 2017 года перед плановой операцией она нарушила правила интубации трахеи и насквозь проткнула ей стенку пищевода. Здоровью пациентки был причинён тяжкий вред.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила связь между повреждением стенки пищевода и действиями врача. Приговором суда женщина осуждена к двум годам ограничения свободы.

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