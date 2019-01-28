На Урале врач пробила пациентке пищевод

Камышлов, Свердловская область, , 14:05 — REGNUM В свердловском городе Камышлове осуждена за причинение пациентке тяжкого вреда. Это было сделано по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

46-летняя врач работала в местной больнице анестезиологом-реаниматологом. В апреле 2017 года перед плановой операцией она нарушила правила интубации трахеи и насквозь проткнула ей стенку пищевода. Здоровью пациентки был причинён тяжкий вред.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила связь между повреждением стенки пищевода и действиями врача. Приговором суда женщина осуждена к двум годам ограничения свободы.