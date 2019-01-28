Соцсети попробуют помешать: о праве продавать свои персональные данные

Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Идея предоставить гражданам право зарабатывать на своих персональных данных — хорошая, потому что сейчас эти данные «уходят» бесплатно, но те, кто на этом зарабатывают, то есть социальные сети, попробуют помешать установлению новых правил, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 января, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя инициативу Фонда развития интернет-инициатив.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Фонде предлагают законодательно уточнить, кому принадлежат персональные данные (сейчас из-за нечеткости формулировок операторы распоряжаются ею по своему усмотрению), а также предоставить гражданам право предоставлять доступ к своим персональным данным за деньги. По оценке экспертов фонда, каждый гражданин сможет зарабатывать на этом 15−60 тыс. рублей в год, никак не меняя своих действий в интернете.

«Сама идея о том, что моя цифровая собственность может быть мною проконтролирована, очень хороша. Сейчас эта цифровая собственность фактически принадлежит социальным сетям, которые ее продают без моего участия. И финансовый рост соцсетей во многом объясняется именно этим.

Но возникает вопрос, что будут делать владельцы социальных сетей после появления такого закона. Это лишило бы их существенной части прибыли, а у них хорошие лоббистские возможности. Поэтому можно предполагать, что соцсети будут препятствовать утверждению новых норм», — отметил Андрей Рябых.