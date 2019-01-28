Понедельник, 28 Января 2019 года
13:56:57 МСК

В Крыму хотят создать второй Артек

Общество

Евпаторийские власти задумали создать свой международный детский центр

В Крыму хотят создать второй Артек
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Артек

Евпатория, Крым, 28 января 2019, 13:56 — REGNUM  Власти Евпатории хотят превратить муниципальный санаторий им. Ю. Гагарина в аналог международного детского центра «Артек». Об этом 28 января журналистам заявил глава администрации города Андрей Филонов.

«Мы хотим внести санаторий в федеральную целевую программу, уже подготовили пакет документов. Хотим как «исполняющие обязанности» всероссийской детской здравницы создать свой маленький, так сказать, мини-«Артек», — отметил чиновник.

По его словам, цена вопроса — более 600 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Артек» побил собственный абсолютный рекорд посещаемости, приняв почти 40 тысяч детей, в том числе около двух тысяч из других стран.

По теме: «Артек» отмечает девяносто третий день рождения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить