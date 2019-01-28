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Власти Подмосковья открыли гипермаркет с 60-метровой трещиной

Общество

Были выявлены «незначительные дефекты»

Щёлково, Московская область, 28 января 2019, 13:52 — REGNUM  В подмосковном городе Щёлково признан работоспособным гипермаркет «Глобус», сообщили журналистам 28 января в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По данным пресс-службы, 25 января было проведено исследование технического состояния сборных железобетонных конструкций и здания гипермаркета. В результате были выявлены «незначительные дефекты».

«Угрозы возникновения дальнейших дефектов и угрозы обрушения не обнаружено. Причинами возникновения дефектов названы возможное комплексное воздействие от вибрации вентиляционного оборудования и вибрация обводненных грунтов», — заявил министр Владимир Посаженников.

Состояние гипермаркета по предварительной оценке признали работоспособным, торговый объект с 26 января открыли для посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Щёлково работу гипермаркета «Глобус» приостановили из-за 60-метровой трещины в полу. Судя по фото соцсетей, ширина трещин достигала нескольких сантиметров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Щёлково из-за трещины в полу закрыли торговый центр

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