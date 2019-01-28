Понедельник, 28 Января 2019 года
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Гражданку Великобритании досрочно освободили из египетской тюрьмы

Общество

Она отбывала трехлетнее наказание за транспортировку наркотических средств

Хургада, Египет, 28 января 2019, 13:43 — REGNUM  После 13 месяцев заключения гражданка Великобритании Лаура Пламмер выиграла дело о досрочном освобождении из египетской тюрьмы, об этом сообщает The Guardian Africa.

Лаура Пламмер была приговорена к трем годам заключения в тюрьме Канатар 26 декабря 2017 года. Ее обвинили в перевозке наркотиков. В октябре 2017 года в аэропорту Хургады при досмотре в чемодане Пламмер обнаружили 290 таблеток трамадола, который является опиодиным обезболивающим.

33-летняя британка сообщила, что не знала о том, что трамадол запрещен в Египте. Она рассказала, что везла таблетки для лечения болей в спине ее партнера.

По случаю годовщины Египетской революции 2011 года 25 января Лаура Пламмер стала одной из 6925 амнистированных заключенных. После этого ее перевели в полицейский участок Хургады, где она дожидалась рейса домой вместе со своей матерью и сестрой.

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Амнистии и помилования
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