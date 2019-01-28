Дело по 18 эпизодам мошенничества с маткапиталом в Калуге довели до суда

Калуга, , 13:37 — REGNUM В Калуге следственным подразделением городского УМВД России окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Как сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на скамье подсудимых окажется 56-летняя местная жительница.

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По версии следствия, будучи должностным лицом агентства недвижимости, подозреваемая вступала в сговор с женщинами, являющимися владельцами сертификатов на материнский капитал, которые хотели улучшить жилищные условия, но не имели других средств для приобретения объектов недвижимости кроме маткапитала.

Злоумышленница оформляла со своими клиентками пакет документов на приобретение объектов недвижимости за счет средств материнского капитала. При этом в договоре купли-продажи указывалась заведомо ложная сумма сделки в размере около 429 тысяч рублей. Сами же объекты недвижимости имели реальную стоимость, значительно ниже указанной. После поступления денег от уполномоченного органа, средства делились между сотрудницей агентства недвижимости и клиентками.

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Всего в ходе проверки деятельности подозреваемой было выявлено 18 аналогичных эпизодов. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года под подозрение в мошенничестве с материнским капиталом попала жительница Калужской области. Женщина приобрела в Думиничском районе жилплощадь на средства маткапитала, однако уполномоченный госорган она предоставила договор купли-продажи, указав в нём фиктивную завышенную сумму сделки.