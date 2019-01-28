Понедельник, 28 Января 2019 года
13:45:04 МСК

Берлинские пенсионеры-геймеры стали звездами Youtube

Общество

80-летние бабушки и дедушки нашли удовольствие от жизни и популярность, тестируя современные видеоигры

Берлин, 28 января 2019, 13:44 — REGNUM  Группа пенсионеров из Берлина с успехом ворвалась в немецкоязычный интернет, занявшись не совсем привычным для своего возраста делом: бабушки и дедушки на девятом десятке тестируют компьютерные игры и снимают видеоблог.

На платформе Youtube канал Senioren zocken («Играют пенсионеры») имеет уже свыше 404 тыс. подписчиков. Бабули разбивают стереотипы, с успехом осваивая популярные у молодежи компьютерные игры самых разных жанров: это гонки, стрелялки, азартные игры, аркады, спортивные симуляторы. В выпускаемых регулярно качественных видеороликах пенсионеры делятся своими впечатлениями от игр.

Канал имеет свою аудиторию поклонников и вызывает положительные отклики. «Вот бы у меня была такая бабушка!» — часто пишут молодые пользователи сети, комментируя новые публикации. Герои видеоблога уже раздают автографы и сувенирную продукцию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить