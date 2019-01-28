Берлинские пенсионеры-геймеры стали звездами Youtube

Берлин, , 13:44 — REGNUM Группа пенсионеров из Берлина с успехом ворвалась в немецкоязычный интернет, занявшись не совсем привычным для своего возраста делом: бабушки и дедушки на девятом десятке тестируют компьютерные игры и снимают видеоблог.

На платформе Youtube канал Senioren zocken («Играют пенсионеры») имеет уже свыше 404 тыс. подписчиков. Бабули разбивают стереотипы, с успехом осваивая популярные у молодежи компьютерные игры самых разных жанров: это гонки, стрелялки, азартные игры, аркады, спортивные симуляторы. В выпускаемых регулярно качественных видеороликах пенсионеры делятся своими впечатлениями от игр.

Канал имеет свою аудиторию поклонников и вызывает положительные отклики. «Вот бы у меня была такая бабушка!» — часто пишут молодые пользователи сети, комментируя новые публикации. Герои видеоблога уже раздают автографы и сувенирную продукцию.