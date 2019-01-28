«Это безобразие» — с московского бульвара исчезли деревья

Москва, , 13:32 — REGNUM В районе Новокосино Москвы с незастроенного участка бульвара убрали деревья, передаёт 28 января YouTube-канал «Рупор Москвы».

Как рассказали местные жители, сначала на освободившейся от насаждений площадке провели ярмарку, а после начали вести строительные работы. Что появится здесь в итоге не объясняют.

Группа горожан 28 января собралась возле огороженной забором территории бульвара, где работает спецтехника и выкопаны траншеи, по всей видимости, под коммуникации. Будущего назначения территории они не знают.

«Мы возмущены. Это безобразие издеваться так над деревьями, над бульваром. Место — центральное в нашем районе, где всегда люди собираются, гуляют с детьми. Здесь недавно только стояли ели. В один момент это всё убрали и опять копают», — рассказала одна из женщин.

Выкопанные деревья и кустарники якобы временно увезли в питомник в Волоколамске. После того, как жители начали возмущаться, власти вроде бы пошли навстречу и даже высадили деревья в других местах бульвара. Однако большинство из них, уверяют жители, не прижились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве жители регулярно вступают в конфликт с застройщиками и властями из-за исчезающих мест для отдыха, которые горожане считают парками и скверами, а также уплотнительной застройки. Наиболее резонансным в последнее время получилось сопротивление в районе Кунцево и Раменках.

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