В ГИБДД назвали сумму вынесенных в 2018 году штрафов

Москва, , 13:24 — REGNUM По итогам 2018 года в России было вынесено более 129 млн постановлений за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму почти 114 млрд рублей, сообщили 28 января в Госавтоинспекции.

«Вынесено 129,2 млн постановлений на сумму 113,7 млрд рублей. Из них исполнено 101,9 млн постановлений, или 80%», — сообщили ТАСС в ГИБДД.

Отмечается, что самыми частыми нарушениями ПДД стали превышение скорости, проезд на красный свет, несоблюдение требований дорожных знаков, а также нарушение прав применения ремней безопасности или мотошлемов.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за нарушений правил дорожного движения.

Эта причина уже на протяжении ряда лет остаётся основной причиной аварийности на дорогах. Так, в в 88% случаев к авариям на российских дорогах привели именно нарушения ПДД.

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