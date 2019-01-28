Правительство Южной Кореи добавит МРТ в медицинскую страховку

Сеул, , 13:25 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует добавить МРТ в пункт о медицинском страховании, сообщает The Hankyoreh.

Согласно информации Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея от 28 января, с первой половины 2019 года магнитно-резонансная томография головы, пазух носа и шеи и мягких тканей шейного отдела войдет в перечень услуг, которые покрывает медицинская страховка.

Как сообщает новостной источник, пациент не имел прав на медицинскую страховку, если ему не было поставлено какое-либо заболевание головного мозга. Благодаря данной поправке, пациенты смогут платить только одну треть от полной цены, примерно 90 тыс — 180 тыс вон ($80~$160), вместо 380 тыс — 640 тыс вон ($339~$572) .

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.