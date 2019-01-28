Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Новгородской области

Старая Русса, Новгородская область, , 13:23 — REGNUM В Новгородской области сотрудники полиции пресекли деятельность лаборатории, в которой было налажено производство по изготовлению психотропных веществ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления регионального МВД 28 января, уже известно, кому принадлежал этот незаконный бизнес.

Читайте также: В деле новгородской банды наркоторговцев — более 40 преступных эпизодов

По данным полиции, подпольный цех в городе Старая Русса организовал 29-летний ранее судимый житель Мурманской области. Лабораторию он разместил в арендованной им квартире.

«Готовое к потреблению наркозелье он сбывал среди наркозависимых лиц на территории райцентра, а также поставлял его в Санкт Петербург», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

В ходе обыска в жилище полицейские изъяли приспособления и различные реагенты, используемые для изготовления наркотика, материалы для их упаковки и расфасовки, а также крупную партию порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это амфетамин, общий вес которого превысил 1 кг. Также в квартире изъято свыше 600 тысяч рублей и иностранная валюта.

Ранее по теме: ФСБ обнаружила тайник с наркотиками на трассе М-10 в Новгородской области

В настоящее время в отношении мужчина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УРК РФ. За незаконное производство и покушение на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере злоумышленнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Новгородской области была обезврежена банда наркоторговцев. Злоумышленники распространяли наркотики через так называемую систему «закладок». З два года, по данным полиции, банда совершила свыше 40 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Хозяин наркопритона осуждён в Великом Новгороде