«Ноев Ковчег» – в океане мировых событий

Мария Александрова, , 13:16 — REGNUM

Григорий Юрьевич, с какими результатами встречает газета, отметившая в уходящем году свое 21-летие, 2019 год?

Главным итогом, пожалуй, является то, что за эти годы газета смогла занять свою уникальную нишу в российском информационном пространстве и стать его важной составляющей. «Ноев Ковчег» — как ни одно другое российское информационно-аналитическое издание — наиболее полно освещает весь спектр вопросов жизни России, Южного Кавказа и Ближнего Востока.

Газета вышла на региональный уровень. Она поступает в 85 городов Российской Федерации, ее читают от Калининграда до Хабаровска. «Ноев Ковчег» хорошо знают в странах СНГ — Казахстане, Молдове, Беларуси, Узбекистане, в государствах Балтии, Грузии, в непризнанных республиках — Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Среди наших читателей — жители США, Европы, Австралии, получающие газету по почте.

За эти годы нам удалось сформировать пул постоянных авторов. Это известные журналисты, политологи, аналитики, экономисты, юристы и даже медики. На страницах «Ноева Ковчега» выступают также государственные и политические деятели, дипломаты, видные ученые, представители общественности и культуры.

Мы последовательно расширяем спектр тем и давно вышли за рамки узконациональных. Сегодня нам интересны также вопросы мировой геополитики, взаимоотношения различных народов, в том числе права наций на самоопределение, территориальной целостности государств.

В чем, по вашему мнению, заключается миссия газеты?

Миссия «Ноева Ковчега» — быть информационным «мостом» между Арменией и Россией. Способствовать сближению наших народов, укреплению дружбы и взаимопонимания. И Россия, и Армения — наш дом.

Мы стремимся объективно представлять Армению и ее народ российскому читателю, информировать его о политическом, экономическом положении республики, ее древней культуре и многовековой истории. Одновременно рассказывать армянскому читателю о жизни России.

Для нас важно, чтобы газета объединяла не только народы России и Армении, но и людей других национальностей постсоветского пространства. И тот факт, что газета издается на русском языке, дает нам такую возможность.

Кто ваши читатели?

Бытует мнение, что «Ноев Ковчег» — газета исключительно армянской диаспоры. Но это не так. Издание интересно всем, кто независимо от национальности и возраста интересуется событиями на южных рубежах России и в Закавказье.

Наш читатель — не любитель светских сплетен, «жареных новостей». Мы уважаем его и стараемся оправдывать ожидания.

У газеты в России широкая аудитория, причем на всех уровнях. Ее читают в Государственной думе, администрации президента РФ, во многих ведомствах и учреждениях, учебных заведениях, общественных организациях.

Само собой разумеется, подавляющая часть читателей — наши соотечественники в России, а также странах СНГ и мира. Газета особенно популярна в армянской диаспоре Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Ярославля. Ее получают и распространяют также региональные отделения Союза армян России.

Армянская диаспора в России все еще находится в стадии становления. Многие после распада Советского Союза с трудом воспринимают тот факт, что Армения и Россия стали двумя разными государствами. Отсюда и определенные трудности. Во многих крупных городах функционируют армянские общественные организации, которые не имеют четкой программы, в том числе в вопросах сохранения национального языка, культуры и исторического наследия. Нужно время, нужны достойные лидеры, которые, и я в это верю, смогут сплотить трехмиллионное армянское население России на благо России и дружбы наших народов.

Большой интерес «Ноев Ковчег» вызывает и в Армении. Нас хорошо знают во всех властных структурах республики и общественных организациях. В газетных киосках Еревана газета быстро расходится.

В последнее время многие печатные издания перешли на интернет-версии, а «Ноев Ковчег»?

Мы не отказались от бумажной версии, хотя сохранить ее было непросто. Более того, прилагаем немало усилий, чтобы не снижать объем тиража, который сегодня превышает 100 тысяч экземпляров. Вместе с тем, чтобы не отставать от коллег «по цеху» и присутствовать в интернете, выпускаем также электронную версию. А для оперативного освещения событий в мире создали и энергично развиваем новостной интернет-портал www.novostink.ru.

Сегодня бумажная версия «Ноева Ковчега» выходит на 20 цветных полосах формата А2. Такой внушительный объем позволяет нам обстоятельно раскрывать темы и анализировать события, публиковать выступления интересных собеседников без купюр.

Как обстоит дело с финансированием?

У нас нет ни государственного, ни частного финансирования. Газета живет за счет поступлений от рекламы. Определенная часть средств поступает в редакционный бюджет от продаж издания. Независимой газете выживать трудно. На решение технических и экономических вопросов тратится много времени и сил, но такова цена независимости.

Независимая позиция позволяет максимально объективно, непредвзято освещать события, писать на самые разные темы, предоставлять возможность выступать авторам с различными точками зрения, даже теми, которые редакция не разделяет.

Кто поддерживает газету? Кто ваши рекламодатели?

Это отель «Арарат Парк Хаятт Москва», ОАО КБ «ЮНИ-СТРИМ», ОАО «Юнибанк», Международный медицинский центр «Моситалмед», ТРЦ «Ереван Плаза», группа компаний

FoamLine. Это туристическое агентство «Виза Конкорд» и компания Benjamin Moor. Нам помогают Фонд Грачья Погосяна и предприятие ОАО «САТЭКС». Рекламодатели газеты — рестораны «Наири» в Перми, а в Москве — «Долмама» и «Лаваш».

Хочу воспользоваться случаем и высказать слова благодарности всем рекламодателям «Ноева Ковчега», которые, рекламируя представляемые компании и организации, дают газете возможность выходить. «Ноев Ковчег» издается благодаря их содействию.

С кем вы взаимодействуете в информационном плане?

Наш основной информационный партнер — ИА REGNUM. Главный редактор агентства, его ведущие аналитики регулярно выступают на страницах «Ноева Ковчега».

Мы сотрудничаем также с Союзом журналистов России. Являемся постоянным участником ежегодного форума журналистов «Диалог культур», который проходит в Санкт-Петербурге. Взаимодействуем с Институтом стран СНГ, общественной организацией «Диалог». Работаем с рядом изданий из Армении.

Каковы планы газеты на будущее?

Мы продолжим освещать важнейшие события в мире. По-прежнему будем пристально следить за ситуацией в странах Закавказья и Ближнего Востока.

Будем и дальше анализировать политические события в Армении. К власти в республике пришли новые силы, и в этой связи нам хотелось бы иметь возможность получать информацию из первых рук.

К участию в газете будем приглашать известных политиков, экономистов, деятелей науки, культуры и спорта. Нам интересно их мнение по тем или иным вопросам, их видение проблем. Традиционно будем писать о важнейших исторических событиях, это помогает более взвешенно оценивать события сегодняшнего дня и аргументированно комментировать их.

Мы хотим более активно взаимодействовать в информационном плане с посольством Республики Армения в РФ. Главное, чтобы это наше стремление стало обоюдным.

Посольство Армении в Москве проводит большую общественную работу, которую мы стараемся освещать. Совсем недавно в посольстве состоялся концерт учащихся московской музыкальной школы № 46 имени Арама Хачатуряна, которую посольство активно поддерживает. Газета не могла обойти вниманием это событие. К праздничному мероприятию, на котором маленькие музыканты исполняли произведения Арама Ильича Хачатуряна, редакция приурочила материал о работе музыкальной школы, ее связях с Арменией, взаимодействии с дипломатическим представительством республики в России. Хотелось бы, чтобы посольство также активно работало в информационной сфере.

В сфере внимания газеты традиционно находится Армянская церковь в России и в мире. Мы публикуем материалы об открытии новых храмов в российских регионах, освещаем знаменательные события церковной жизни, рассказываем об истории церкви, жизни и деятельности армянских католикосов. Церковь для армян — символ единения, и не только духовного, — она хранительница культурных ценностей, национальной идентичности. Именно благодаря усилиям Армянской Апостольской церкви вопрос геноцида армян обрел международное звучание и была достигнута моральная победа. Остается добиться победы политической.

В новом году мы хотим открыть в газете специальную рубрику, посвященную деятельности Армянской Апостольской церкви в Москве. Публиковать церковные новости, выступления ее главы. Надеемся, что глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Езрас поддержит идею.

Не так давно в газете было напечатано интервью с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I, духовным пастырем армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, в котором были затронуты важные духовные и политические вопросы. В новом году мы хотели бы опубликовать беседу с Верховным патриархом и Католикосом всех армян, первоиерархом Армянской Апостольской церкви. Хочется верить, что осуществить задуманное удастся.

Что касается организации работы редакции, в планах — издание армянской и англоязычной версии газеты. Это позволит нам еще более расширить читательскую аудиторию. Конечно, редакция хотела бы вернуться к 2-разовому ежемесячному выпуску газеты, от чего нам пришлось отказаться по финансовым причинам. А в идеале — стать еженедельным изданием.

Что главное, по вашему мнению, в работе редактора?

Оставаться честным. И принципиальным.

Что бы вы пожелали читателям в преддверии Нового года?

Желаю всем доброго здоровья, успехов в новых начинаниях, мира в каждой семье и во всем мире!

Для нас очень важен прямой диалог с читателем. Нам интересно, что думают читатели о газете, какие материалы хотели бы видеть на ее страницах, какие темы волнуют их, каковы пожелания. Мне иногда говорят, что газету читают «от корки до корки». Надеемся, что в новом году таких читателей станет больше.

Также хотелось бы понимания значения той работы, которую мы делаем — в непростых условиях издаем независимую международную общественно-политическую российско-армянскую газету.

Читайте в новом году газету «Ноев Ковчег«!

Беседу вела Мария Александрова