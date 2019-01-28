В Индонезии выявлено свыше 11 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге

Джакарта, , 13:19 — REGNUM Согласно отчету министерства здравоохранения Индонезии, в начале 2019 года 110 человек погибли от заболевания лихорадкой Денге, сообщает индонезийская ежедневная газета Solopos.

Известно, что в 372 районах в Индонезии обнаружены случаи заболевания лихорадкой Денге. Например, в индонезийском округе Сраген выявлено 544 случая этого заболевания.

С начала января 2019 года министерство здравоохранения Индонезии получило отчеты из ряда регионов, в которых говорится о 11 224 жителях страны, которые заболели лихорадкой Денге.

Напомним, лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание. Переносчиками инфекции являются комары, которых особенно много в сезон дождей. В 2017 году от лихорадки Денге скончалось 493 жителя Индонезии.