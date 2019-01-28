Череп Хаджи-Мурата будет захоронен в Дагестане

Москва, , 13:07 — REGNUM Череп Хаджи-Мурата будет захоронен на территории Дагестана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Обращение Миронова о возвращении в Дагестан и захоронении там черепа легендарного Хаджи-Мурата рассмотрено в Администрации главы государства и по итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической обстановки в республике.

После гибели Хаджи-Мурата в мае 1852 года его голова была отсечена и отправлена в Санкт-Петербург. До сегодняшнего дня череп хранится в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере), хотя он исключен из списка музейных экспонатов

Проживающие в России потомки Хаджи-Мурата требуют вернуть часть его тела в Дагестан для захоронения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хаджи-Мурат скончался 5 мая 1852, он был одним из самых знаменитых горских вождей, чья судьба вдохновила Льва Толстого на написание повести.