Понедельник, 28 Января 2019 года
13:02:16 МСК

Дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей в отношении Зингаревича прекращено

Общество

Одновременно с бизнесмена снят заочный арест и международный розыск

Москва, 28 января 2019, 13:02 — REGNUM  Уголовное преследование бывшего владельца английского футбольного клуба «Рединг» и главы ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антона Зингаревича и генерального директора этого холдинга Константина Шишкина по делу о крупном мошенничестве в сфере кредитования прекращено. Такое решение принял следственный департамент МВД России.

Уточняется, что дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления, пишет РБК со ссылкой на адвоката Зингаревича Алексея Добрынина. Одновременно с бизнесмена снят заочный арест и международный розыск, объявленный в августе 2016 года. Кроме того, следствие признало за бывшими фигурантами уголовного дела право на реабилитацию и возмещение вреда.

Напомним, глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антон Зингаревич и генеральный директор ЭСИХ Константин Шишкин проходили фигурантами по уголовному делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей при использовании кредитов, полученных в АО «Глобэксбанк» и ПАО «МТС-Банк».

Под уголовное преследование Шишкин попал в октябре 2015 года, Зингаревич — в июле 2016 года. Тогда же бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Менеджеру по решению суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, только за первые полгода 2018 года доля кредитов, в которых заметны признаки мошенничества, достигла 4,2% от всех выданных займов. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 1,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге осудили преступную группу за мошенничество с кредитами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кредитование бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить