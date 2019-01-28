Дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей в отношении Зингаревича прекращено

Москва, , 13:02 — REGNUM Уголовное преследование бывшего владельца английского футбольного клуба «Рединг» и главы ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антона Зингаревича и генерального директора этого холдинга Константина Шишкина по делу о крупном мошенничестве в сфере кредитования прекращено. Такое решение принял следственный департамент МВД России.

Уточняется, что дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления, пишет РБК со ссылкой на адвоката Зингаревича Алексея Добрынина. Одновременно с бизнесмена снят заочный арест и международный розыск, объявленный в августе 2016 года. Кроме того, следствие признало за бывшими фигурантами уголовного дела право на реабилитацию и возмещение вреда.

Напомним, глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антон Зингаревич и генеральный директор ЭСИХ Константин Шишкин проходили фигурантами по уголовному делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей при использовании кредитов, полученных в АО «Глобэксбанк» и ПАО «МТС-Банк».

Под уголовное преследование Шишкин попал в октябре 2015 года, Зингаревич — в июле 2016 года. Тогда же бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Менеджеру по решению суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, только за первые полгода 2018 года доля кредитов, в которых заметны признаки мошенничества, достигла 4,2% от всех выданных займов. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 1,2%.

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