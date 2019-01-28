За год почти 47 тыс. гражданам Украины отказали во въезде в Польшу

Варшава, , 13:08 — REGNUM В 2018 году на территорию Польши пограничники по разным причинам не впустили 77 тыс. иностранцев, заявила представитель погранслужбы страны Агнешка Голиас, сообщило 28 января «Польское радио».

По её словам, наибольшее число отказов пришлось на граждан Украины — 46,7 тыс. на втором месте граждане России — 20,2 тыс. и Белоруссии — 5,5 тыс.

Чиновница отметила, что основной причиной для отказа во въезде было отсутствие действительной визы, необходимых документов и достаточного количества денег.

Всего за год были задержаны 1138 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году польские консульские учреждения выдали гражданам Украины почти 900 тыс. виз. Отказ получили только 3,4% обратившихся.

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