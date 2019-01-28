Понедельник, 28 Января 2019 года
13:04:59 МСК

Полицейский рейд: каждый шестой водитель фуры в Гессене оказался нетрезвым

Общество

Среди пьяных — даже водитель цистерны с азотной кислотой

Висбаден, Германия, 28 января 2019, 13:04 — REGNUM  Полиция немецкой федеральной земли Гессен решила устроить проверку водителей-дальнобойщиков на стоянках для фур и задержала 79 человек в состоянии алкогольного поведения, пишет газета Der Spiegel.

В операции участвовали около 250 полицейских. Вечером 27 января сотрудники правопорядка двигались вдоль шоссе от одной стоянки до другой, останавливали водителей и просили пройти тест на содержание алкоголя в крови.

«Улов» оказался впечатляющим: из 1200 проверенных водителей 190 оказались выпившими. В случае 79 из них тест показал содержание более 0,5 промилле алкоголя в крови. Нарушители были задержаны. Один из водителей в сильной степени опьянения управлял фурой для перевозки опасных грузов, в ней находилась цистерна с азотной кислотой.

Эта широкомасштабная профилактическая операция стала первой в Гессене. Полиция намерена в будущем проводить подобные рейды регулярно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить