Ростовчане по утрам устраивают битву за транспорт

Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM Жители микрорайона Суворовский в Ростове-на-Дону вновь жалуются на отсутствие транспорта. Проблему городские власти так и не могут решить, сетуют горожане.

«Суворовский. Такие битвы за маршрутки происходят у нас каждое утро. Люди мёрзнут на остановке — и дети, и старики. И так каждый день. Дорог нет, транспорта нет», — написала одна из пассажирок в паблике «Ростов Главный».

Интернет-пользователи отмечают, что такая ситуация складывается не только в отдельном микрорайоне Ростова-на-Дону, но и в некоторых других городах донского региона.

«Так недавно хвалились, что песочком тропинки посыпают. Суворовский — чудо-район», — поделился Иван С.

«На отшибе стоит транспорт, вечно забит. Да ещё и пробки на проспекте Королёва из-за него», — отметил Алексей А.

ИА REGNUM отмечает, что горожане неоднократно жаловались на плохую работу транспорта из-за «транспортной революции», которую устроили ростовские чиновники в конце октября 2018 года. Исполнение муниципального контракта некоторые перевозчики просто игнорируют. Так, на днях стало известно, что ООО «ТрансЭкспорт» ростовская прокуратура накажет за недовыпуск транспорта.

В ходе инспекции было выявлено, что при плановом выпуске на обслуживаемые маршруты 68 единиц автобусов и имея в наличии данное количество единиц техники, фактически предприятием выпущено на линию 47 транспортных средств, что составило 69% от необходимого числа для выпуска.

ИА REGNUM ранее сообщало, что недовыпуск транспорта в Ростове-на-Дону региональные власти объясняли острым кадровым голодом в сфере пассажирских перевозок.

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