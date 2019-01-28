В Роскачестве рассказали о правилах «цифровой гигиены»

Москва, 28 января 2019, 12:43 — REGNUM Эксперты Роскачества рассказали о необходимых мерах предосторожности пользователей интернета по защите своих персональных данных. Статья опубликована 28 января на сайте ведомства.
Для того, чтобы пользователь сети не пострадал от незаконного использования его персональной информации, специалисты советуют пользоваться проверенными антивирусами, способными предохранить персональный компьютер от вирусов, «троянов» и других опасных программ.
«Чтобы снизить риски заражения, необходимо помнить о цифровой гигиене: не открывать вложения к письмам от неизвестных отправителей, не переходить по сомнительным ссылкам», — говорится в статье.
Также эксперты предлагают регулярно пополнять знания о типовых приемах киберпреступников.
В качестве основных приемов «цифровой гигиены» кроме установки антивируса предлагается:
- Не вводить своих логинов и паролей на подозрительных сайтах;
- Активировать на компьютере переход в «спящий режим» с блокировкой;
- Регулярно делать копии важных файлов на «флешке»;
- На разных сайтах использовать разные логины и пароли;
- Пароли должны быть сложными (сочетания цифр, букв и символов);
- Не открывать подозрительных писем от неизвестных адресатов, не переходить по ссылкам в этих письмах.