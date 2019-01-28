В Роскачестве рассказали о правилах «цифровой гигиены»

Москва, , 12:43 — REGNUM Эксперты Роскачества рассказали о необходимых мерах предосторожности пользователей интернета по защите своих персональных данных. Статья опубликована 28 января на сайте ведомства.

Для того, чтобы пользователь сети не пострадал от незаконного использования его персональной информации, специалисты советуют пользоваться проверенными антивирусами, способными предохранить персональный компьютер от вирусов, «троянов» и других опасных программ.

«Чтобы снизить риски заражения, необходимо помнить о цифровой гигиене: не открывать вложения к письмам от неизвестных отправителей, не переходить по сомнительным ссылкам», — говорится в статье.

Также эксперты предлагают регулярно пополнять знания о типовых приемах киберпреступников.

В качестве основных приемов «цифровой гигиены» кроме установки антивируса предлагается: