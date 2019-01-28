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Шесть семей в Ингушетии избавились от кровной мести

Общество

Примирение «кровников» состоялось благодаря работе примирительной комиссии

Магас, 28 января 2019, 12:36 — REGNUM  В 2018 году в Ингушетии уладили бытовые конфликты на почве кровной мести шесть семей. Примирение состоялось при участии республиканской примирительной комиссии, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе главы региона.

Наиболее частой причиной кровной мести являются дорожно-транспортные происшествия и ссоры на бытовой почве, отметил председатель комиссии Саид-Хусен Акилов. По его словам, всего в республике в 2018 году было улажено более 80 конфликтов, возникшими между семьями не только на почве кровной мести, но и основанные на межличностных спорах, а также на ссорах в деловой, экономической и семейной сферах.

По словам Акилова, примирительной комиссии предстоит большая работа и в 2019 году, необходимо разрешить свыше 80 конфликтных ситуаций.

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Напомним, примирительная комиссия при главе Ингушетии была создана в 2016 году. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году члены комиссии уладили около 100 различных межтейповых конфликтов, а также 12 конфликтов на почве кровной мести.

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Бытовые конфликты
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