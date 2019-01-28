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В Московской области удвоилось число многодетных семей

Общество

Показатель достигнут в период с 2013 по 2017 годы

Красногорск, 28 января 2019, 12:20 — REGNUM  В Московской области за несколько лет выросло почти в два раза число многодетных семей, заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, передаёт РИАМО.

Такой показатель достигнут в период с 2013 по 2017 годы. В среднем число многодетных увеличивается на 14% в год. Всего в настоящее время в регионе проживают 75 тысяч таких семей.

«Это стало возможным благодаря эффективной системе мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей», — заявила Забралова.

Она рассказала, что в области оказывается многодетным более тридцати мер социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, население Чечни в 2018 году увеличилось более чем на 10 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Численность населения Чечни за год увеличилась на 10710 человек

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Проблемы многодетных семей
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