В Ярославле хотят запретить наличный расчет в школьных буфетах

Ярославль, , 12:19 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков потребовал запретить наличные расчеты за школьное питание со следующего учебного года. Об этом он заявил на общегородском совещании 28 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в городе прошла презентация безналичной системы оплаты. Предполагается, что банк выдаст детям пластиковые карты, которые будут пополняться родителями. Этими картами дети должны оплачивать школьные завтраки и обеды. Система уже действует в школе № 56. На презентации чиновники говорили о том, что сохранится и альтернатива:

При этом сохраняется и традиционная оплата деньгами, чтобы родители имели альтернативу и могли выбрать подходящий для себя способ, — приводит сайт мэрии Ярославля слова директора департамента образования Елены Ивановой.

Однако мэр Ярославля Владимир Волков поправил свою подчиненную: никакой альтернативы, только безнал. Кроме того, судя по словам Волкова, речь идет не только о школьных завтраках и обедах, имеющих фиксированную стоимость, но и вообще обо всех продажах в школьном буфете.

Чтобы ни одной оплаты, ни одного пирожка, ни одного стакана компота не было так, как до этого мы с вами выходили. Есть расценки, есть меню. Тут же все как в магазине, по ценникам. Хочешь купить шоколадку — пожалуйста, что-то еще — пожалуйста. Если в 50 рублей входит комплексное питание, то оно должно быть в эти 50 рублей заложено. Чтобы родителям приходило сообщение, что ребенок в такое-то время купил такие-то продукты. «Сбербанк» будет, или какой-то другой банк — нам все равно, как «Социальное питание» выберет. Но в школах, которые уже перешли на новую систему, чтобы ни одного ценника за нал больше не было… А с 1 сентября все школы должны перейти на безналичный расчет. От нала нужно уходить, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

За обслуживание банковских карт родители будут платить процент банку, то есть их затраты на питание школьников вырастут.

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