Западня для стройбизнеса и бонусы чиновникам: главное за неделю в Воронеже

Зоя Емельянова, , 13:57 — REGNUM

Что ждет воронежских строителей в связи с санацией Московского индустриального банка, воронежских авиастроителей — в связи с запуском в производство регионального пассажирского самолета Ил-114, а жителей областного центра в связи с планами по реконструкции Остужевской развязки — в обзоре главных событий за неделю с 21 по 27 января по версии ИА REGNUM.

Крылья и хвосты

На минувшей неделе пришли новости от воронежских авиастроителей. По информации издания «Коммерсантъ-Воронеж», Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») будет поставлять для производства регионального пассажирского самолета Ил-114 части крыльев, рули, а также мотогондолы, в общей сложности на ВАСО придется выпуск около 40% агрегатов для самолета, который будет собираться РСК «МиГ». При этом для выпуска компонентов для нового самолета планируется проведение модернизации мощностей воронежского предприятия. Первый серийный Ил-114−300 может быть создан в 2020—2021 годах, ежегодно планируется выпускать до 12 самолетов.

Издание отмечает, что производство компонентов для самолетов для воронежского авиазавода — один из важных источников дохода, особенно после прекращения выпуска самолетов Ан-148. Более половины от общего объема выручки ВАСО за девять месяцев 2018 года — 1,7 млрд из 3,3 млрд рублей — пришлось именно на выпуск агрегатов. Воронежские авиастроители выпускают части для Ил-76МД-90А, Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Западня для стройбизнеса

В начале прошлой недели Центральный Банк России сообщил о согласовании плана по предупреждению банкротства Московского индустриального банка. Новость о санации МиНБ, причиной которой в ЦБ назвали «глубокую вовлеченность в финансирование инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», активно обсуждалась в Воронеже. Причиной стал тот факт, что именно МиНБ называют основным банком для воронежских застройщиков.

Как рассказал изданию De Facto глава регионального Союза строителей Владимир Астанин, ситуация с МиНБ может негативно отразиться на строительном бизнесе в Воронежской области.

«Этот банк является членом нашего союза, работаем с ним давно — он финансирует немало строительных проектов в регионе», — цитирует издание собеседника, который пояснил, что многие участники рынка действительно держат в этом банке деньги.

Впрочем, вложения не должны быть слишком серьезные — в последнее время компании предпочитают работать сразу с несколькими банками.

В основном проблемы, связанные с санацией банка, возникнут, отмечает эксперт, у предприятий малого строительного бизнеса, с которыми у МиНБа в Воронеже планировался ряд проектов по кредитованию. При этом, пишет DF, воронежские строители в последние месяцы упорно игнорировали слухи о вероятных трудностях банка

«Мы работали на доверии и личных отношениях, поэтому устойчивость финорганизации в ближайшее время будет для нас предметом пристального внимания», — пояснил Астанин.

Снова о премиях

На прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем в СМИ стала тема премирования чиновников правительства региона.

Материал о премиях опубликовал 24 января «Блокнот Воронеж», по информации издания, они были назначены «за выполнение «особо важных и сложных заданий» по организации визита экс-губернатора, ныне вице-премьера РФ Алексея Гордеева 14 декабря 2018 года». Всего премии были назначены 29 чиновникам. Согласно данным опубликованного документа, главе региона, его заместителю Виталию Шабалатову, а также зампредам Виктору Логвинову и Сергею Честикину были назначены премии в размере месячного оклада. Далее премии распределили от «месячного денежного содержания» до «должностного оклада и ежемесячных выплат».

Об этом: За что воронежским чиновникам выплатили премии?

В самом распоряжении о премировании точные размеры премий не указаны, однако журналисты сделали собственные выводы, основываясь на данных о доходах чиновников за 2017 год: по подсчетам авторов материала речь может идти о «бонусах» в 400−350 тыс. рублей.

В правительстве региона, впрочем, опровергли эту информацию, заявив, что премии выплачиваются всем сотрудникам, и высокопоставленным, и рядовым, дополнительных бюджетных средств на это не выделяется, а размеры самих премий и близко не соответствуют данным, приведенным журналистами — по факту они значительно ниже.

Дороги и люди

На минувшей неделе в Бобровском районе началось строительство долгожданной дороги — обхода города. Стоимость реализации проекта оценивается в 5,1 млрд рублей, работы завершить, по плану, должны к октябрю 2021 года. Согласно проекту, протяженность юго-восточного обхода Боброва составит 9,4 километра, дорога будет двухполосной, предусмотрено четыре моста и путепровода. Расчетная скорость движения здесь составит 120 километров в час.

По теме: В Воронежской области начали строительство обхода Боброва за 5 млрд рублей

Обводная дорога для Боброва, говорят районные власти, необходима. Сегодня весь поток транзитного транспорта, в том числе и большегрузного, следует через центральную часть Боброва. Страдают и сами жители, которые дышат загазовынным воздухом, и бюджет, из которого постоянно вынуждены выделять деньги на приведение в порядок разбитых дорог, да и сами водители. Строительство обхода должно решить эту проблему — меньше через два года жители райцентра смогут вздохнуть спокойно в самом прямом смысле.

Еще одна новость минувшей недели, важная уже для жителей Воронежа: в 2019 году власти намерены начать работы по реконструкции Остужевской развязки. Проект вынашивался много лет, много лет и в мэрии, и в правительстве региона говорилось, что новая развязка на Остужева, где сходятся потоки транспорта из нескольких районов города, необходима: существующая не справляется с резко возросшей за последние десятилетия нагрузкой, в часы пик, при малейшей аварии или, например, из-за сломанного светофора здесь образуются многокилометровые пробки.

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Реконструкция развязки, рассчитывают власти, должна решить многолетнюю проблему. Правда, судя по прежнему опыту дорожных работ в областном центре, можно уже сейчас сказать: воронежцам, живущим в этом районе или каждый день проезжающим через него, предстоит набраться терпения.

Праздник, которого не было

Не обошлось на прошлой неделе и без громких коррупционных скандалов. Утро пятницы оказалось совсем не радостных для одного из топ-менеджеров Юго-Восточной железной дороги: к начальнику дирекции тяги с обысками пришли сотрудники УФСБ и СУ СКР на транспорте.

Позже стало известна и причина столько большого интереса к руководителю подразделения — в отношении него возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

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Руководителю Юго-Восточной дирекции тяги припомнили День железнодорожника 2017 года: по данным следствия, он заключил с коммерческой фирмой договор о проведении праздничных мероприятий к профессиональному празднику. Вот только фактически никаких мероприятий, считают следователи, не проводилось, а деньги фирме были выплачены согласно договору — более 200 тыс. рублей.

ЛБГТ в Воронеже

Еще одной темой недели для воронежских СМИ неожиданно стала акция, которую в субботу, 26 января, решили провести местные ЛБГТ-активисты. О проведении акции, запланированной в гайд-парке у памятника Никитину — в самом центре Воронежа — стало известно в середине недели. При этом организаторы до последнего держали время проведения акции в тайне. Как пишет «Моё!», после того как об акции уведомили мэрию и полицию, организаторам, по их словам, всю неделю звонили с вопросом: «А вы уверены, что хотите её провести?». В итоге в заявленном месте пикет не состоялся.

«Мы отменили пикет 26 января, так как сотрудники полиции сообщили перед началом акции, что не смогут обеспечить безопасность участников пикета, и речь идёт об угрозе жизни. Агрессивная толпа по сравнению с 2013 годом стала значительно меньше. А в постах под новостями о пикете поддерживающих комментариев, напротив — стало больше», — цитируют СМИ письмо организаторов акции.

Хотя пикет и не состоялся, но по данным «Вести-Воронеж», без инцидента все же не обошлось: по словам свидетелей, некоему парню пришедшие на пикет горожане пригрозили «народным судом». Молодой человек побежал, но его повалили на землю и облили зелёнкой. Активиста забрала полиция.