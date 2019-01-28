Астраханские полицейские в 2018 году раскрыли более 9 тыс. преступлений

Астрахань, , 12:19 — REGNUM Органы внутренних дел Астраханской области в 2018 году раскрыли более девяти тысяч преступлений. Как сообщает ИА REGNUM, такие цифры были озвучены 25 января на расширенном заседании коллегии УМВД России по Астраханской области, где подвели годовые итоги деятельности ведомства.

В течение года было рассмотрено более 232 тысяч заявлений о правонарушениях. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, и установили местонахождение 168 без вести пропавших.

Количество раскрытых преступных посягательств в составе организованных групп также возросло: к уголовной ответственности привлекаются 13 организаторов и 55 участников ОПГ. Совместно с прокуратурой Астраханской области правоохранительным органам удалось остановить продажу наркотиков организованным преступным сообществом. Также полицейские закрыли 13 наркопритонов.

В суд были направлены уголовные дела по 6800 преступлениям. Всего за год было раскрыто 9196 преступлений. Количество дел, раскрытых по «горячим следам», выросло в 1,5 раза. У преступников было изъято 63 единицы оружия и более 1,5 тыс. боеприпасов. В сфере оборота водных биоресурсов было выявлено 643 преступления, в том числе 626 фактов браконьерства.

В рамках миграционного контроля астраханские полицейские вместе с Пограничным управлением ФСБ и Федеральной службой судебных приставов выдворили за пределы страны более 1,5 тыс. граждан, 54 — депортировали, для 8,5 тыс. человек был установлен запрет на въезд в Российскую Федерацию.