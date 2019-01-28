В финал конкурса «Лидеры России» вышли 29 претендентов с Северного Кавказа

Ставрополь, , 12:17 — REGNUM В числе финалистов конкурса «Лидеры России» от Северо-Кавказского федерального округа оказались 29 человек. Это представители из всех семи субъектов, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе конкурса.

Из них Ставропольский край представляют 11 человек, Дагестан — шесть, Северную Осетию — четыре, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию — по три участника, Ингушетию и Чечню — по одному. Об этом сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Списки финалистов опубликованы на официальном сайте конкурса. Среди претендентов на победу в финале от СКФО семь женщин и 22 мужчины. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Участники, выигравшие конкурс «Лидеры России», смогут попасть в специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

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Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинале конкурса «Лидеры России», который проходил 26−27 января, были допущены 136 участников из Северо-Кавказского федерального округа. Из них Ставропольский край представляли 55 конкурсантов, Дагестан — 42, Северную Осетию — 16, Кабардино-Балкарию — 10, Карачаево-Черкесию — 8, Ингушетию — три, Чечню — два.

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