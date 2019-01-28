Колымчане жалуются на работу управляющей компании, принадлежащей депутату

п.г.т. Ола, Магаданская область, , 12:18 — REGNUM В СМИ Магаданской области регулярно поступают жалобы на работу управляющей компании ООО «Магаданские коммунальные системы» в посёлке Палатка. По сообщениям людей, принадлежащая депутату областной думы компания нерегулярно вывозит мусор, плохо отапливает дома и допускает протечки в подвалах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экологическое бедствие: город Якутии тонет в мусоре и фекалиях

Видео, на котором сняты горы мусора, жители посёлка прислали в редакцию ИА Весьма. Издание утверждает, что жалобы на работу этой компании поступают регулярно.

Интересно, что одним из учредителей вызывающей недовольство жильцов ООО «МКС» является депутат магаданской областной думы Дмитрий Черных. Прибыль коммунальной компании в 2017 году составляла 4,2 млн рублей, выручка — 57 млн. Учредивший компанию депутат за этот год заработал 6,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в якутском городе Среднеколымск обсуждается целесообразность введения режима ЧС в связи с разливом фекальных вод. Многие септики в населённом пункте переполнены и заморожены, по мнению администрации Среднеколымска, отвечающее за их опустошение ИП не справляется. Владелец ответственной за вывоз жидких бытовых отходов компании не видит своей вины: в ноябре септики были переданы уже замороженными.