Росконтроль проверил качество баклажанной икры

Москва, , 12:09 — REGNUM Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль оценили качество баклажанной икры шести брендов, которая реализовывается в торговых учреждениях на территории Российской Федерации. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Для проверки эксперты взяли продукцию торговых марок «Пиканта», «Дядя Ваня», «Грядка удачи / Наша семья», «EKO», «Коллекция Ретро» и Bonduelle.

«Все шесть отправленных в лабораторию образцов успешно прошли тестирование, — говорится в сообщении. — Каждый из них соответствует требованиям безопасности».

Отмечается, что специалистам удалось обнаружить во всех образцах нитраты, однако их количество не превышает максимально допустимый уровень.

Согласно общему рейтингу, первую тройку рейтинга по качеству баклажанной икры заняли Bonduelle, «Коллекция Ретро» и «EKO». В топ-6 также попали «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и «Пиканта».

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