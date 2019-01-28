В Оренбурге протестуют таксисты

Оренбург, , 12:07 — REGNUM В Оренбурге утром 28 января таксисты объявили забастовку. Утром 28 января около 40 участников у торгового центра «Север» выстроили свои автомобили и включили аварийные сигналы, сообщает портал ural56.ru.

По данным vestirama.ru, в забастовке участвовали 50 человек, а акция длилась два часа — с 07:00 до 09:00 по местному времени ( 05:00—07:00 мск). В этот период таксисты не принимали заказы. Забастовщики подчеркнули, что пока их не услышит агрегатор, то акции протеста продолжатся. В свою очередь «Яндекс. Такси» считает, что его не слышат водители — им предложили письменно изложить претензии, однако ни одного заявления не поступило.

Водители недовольны тарифной политикой агрегатора «Яндекс.Такси», с которым сотрудничают. Таксисты считают тарифы сильно заниженными. Водители не намерены ограничиваться только забастовкой, в планах организация автопробега по улицам Оренбурга.

Стоит отметить, что это уже вторая забастовка таксистов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 января водители собирались также в Северном городском округе, но возле другого торгового комплекса — молл «Армада». Тогда участники заявили о несправедливых, с их точки зрения, тарифах и подчеркнули, что готовы выйти на митинги.

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