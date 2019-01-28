Скорая приедет лишь на боли в сердце и температуру за 40 — минздрав Украины

Киев, , 12:09 — REGNUM Скорая помощь приедет в том случае, если у пациента температура 40 градусов и выше, а также он испытывает боль в сердце и проблемы с дыханием, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 26 января в интервью «Радио Свобода».

«Есть очень четкие причины, почему нужно вызвать скорую и когда скорая должна выезжать. Это когда температура выше 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема с дыханием и так далее. То, что было когда-то, что скорая оказывала услуги первичного звена, уже не будет продолжаться», — рассказал она.

Все остальные случаи не являются экстренными, пациенту следует обращаться за телефонной консультацией к своему семейному врачу или вызывать его на дом, отметила Супрун.

Напомним, на Украине прошла медицинская реформа, в рамках которой на Украине появился институт семейных врачей.

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Как сообщало, в августе 2018 американку Ульяну Супрун с двукратным отрывом от конкурентов признали самым ненавистным чиновником Украины. Её ненавидит 46% населения Украины. В социальных сетях и некоторых украинских СМИ Супрун называют «доктор Смерть».

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