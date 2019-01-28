Кемеровские лингвисты выпустят сборник фольклора телеутского народа

Кемерово, , 11:59 — REGNUM Исследователи Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского госуниверситета выполняют сбор материала, который позволит выпустить сборник малых фольклорных жанров телеутского народа, сообщает 28 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа проводится в ходе поездок в село Беково (Беловский район Кемеровской области). Накануне сотрудники местной библиотеки провели экскурсию для участников исследовательского проекта, познакомив их с основным библиотечным фондом, включающим книги, посвященные устному народному творчеству коренных малочисленных народов Сибири, а также с раритетными изданиями, опубликованными на телеутском языке.

«Основное направление нашей работы — сохранение традиций телеутского народа, привитие культуры телеутов подрастающему поколению», — сообщила заведующая Бековской сельской библиотекой Людмила Ускоева.

Полученные исследователями КемГУ материалы послужат для публикации научных статей и пополнения словарей, а в сборник малых фольклорных жанров телеутского народа войдут пословицы, поговорки, считалки, скороговорки, загадки и приметы. Работа проводится на средства Российского гуманитарного научного фонда.

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