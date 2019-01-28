Глава свердловской ЕР ответил на вопрос о проблемах с зарплатами

Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В свердловском исполкоме «Единой России» нет никаких финансовых проблем — другое дело, что сейчас сотрудникам перезаключают трудовые контракты. Об этом заявил секретарь свердловского отделения партии и депутат областного Заксобрания Виктор Шептий на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ответ на вопрос журналиста, верна ли информация о проблемах с выплатами зарплат в исполкоме свердловских единороссов, Шептий неожиданно перешёл в нападение и начал свой допрос. Депутат спросил у корреспондента: «А сколько вы получаете?». Также Шептия интересовал вопрос, как обстоят дела с премиями в СМИ журналиста. Но корреспондент не растерялся и сказал, что это коммерческая тайна, после чего Шептий всё-таки перешёл к ответу на вопрос.

«В нашем исполкоме все хотят знать, коллеги-журналисты, сколько кто получает, по каким критериям, какие стимулирующие выплаты. Давайте говорить так: у нас есть критерии работы, есть, как у юрлица, определённые обязанности перед своими работниками, они выполняются в полном объеме», — сказал Шептий.

Позже секретарь добавил, что в исполкоме сейчас перезаключают контракты с работниками.

«Сотрудники исполкома в связи с окончанием срока полномочий политсовета, в уставе так записано, у них тоже закончились трудовые контракты. Это по всей стране так. Поэтому идёт период перезаключения трудовых контрактов, и он идёт в соответствии с трудовым законодательством», — сказал Шептий.

Также отметим, что в декабре 2018 года, в некоторых местных СМИ проходила информация о том, что в региональной ячейке «ЕР» якобы есть задержки по выплате зарплат. Однако на пресс-конференции 28 января Шептий заверил журналистов в том, что в региональном отделении «нет никаких финансовых проблем».

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