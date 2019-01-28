За год в Казахстане закрыли 23 подпольных цеха по производству спирта

Астана, , 11:52 — REGNUM По итогам 2018 года в Казахстане было закрыто 23 нелегальных цеха по производству спирта, заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на правительственном часе в парламенте, сообщает 28 января агентство «Казинформ».

Министр рассказал депутатом о работе приложений Wipon, Wipon PRO, которые позволили выявить 330 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Всего в 2018 году с помощью приложения было проверено 34 млн бутылок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2018 года министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что с 2020 года в республике планируется внедрить маркировку алкогольной продукции с использованием кодирования, которое позволяет отслеживать движение продукции от производителя к потребителю.

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