Первого заммэра Тамбова задержали и отпустили правоохранители

Тамбов, , 11:53 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Тамбова Дмитрий Алехин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Сергея Чеботарева, чиновника почти сразу отпустили. Что стало причиной задержания, не уточняется.

По словам Сергея Чеботарева, обвинение Дмитрию Алехину не предъявлено.

«Дмитрия Вячеславовича отпустили вчера вечером без каких-либо ограничений. Даже не взяли подписку о невыезде. Обвинение ему не предъявлено. Завтра он будет на рабочем месте, хотя официально и находится в отпуске», — сообщил Сергей Чеботарев 27 января.

По данным местных СМИ, задержание может быть связано с делом о получении взятки, возбужденном в отношении начальника городского комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг. Вице-мэр непосредственно курировал все вопросы, связанные с проведением Покровской ярмарки, при организации которой, по данным СМИ, и могло быть совершено преступление.

ИА REGNUM напоминает, что о задержании главы комитета стало известно 24 января. По данным следователей, чиновница получила от предпринимателя 35 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудница мэрии Тамбова подозревается в получении взятки