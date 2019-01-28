Москва за год заработала 3 млрд рублей на продаже земельных участков

Москва, , 12:06 — REGNUM Около трёх миллиардов рублей добавили в московский бюджет доходы от продажи земельных участков в 2018 году. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Московская земля — эффективный и востребованный ресурс, который служит городу, его жителям и предпринимателям. Так, правительство Москвы реализует земельные участки, а инвесторы на выкупленных площадях запускают востребованные рынком проекты. По итогам 2018 года сумма поступлений в московский бюджет по данному направлению составила около 3 млрд рублей», — отметил он.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала 2018 года ведомством было заключено 76 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 57 га с предпринимателями и физическими лицами.

Напомним, в Москве изменили порядок определения стартовой цены для земельных участков под строительство социально значимых объектов. Теперь инвесторы смогут приобретать землю на торгах в аренду по начальной цене в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

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