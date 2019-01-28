Рособрнадзор приостановил лицензию московского вуза

Москва, , 11:44 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии ЧУ ВО «Столичный институт бизнес-технологий и управления», сообщает 28 января официальный портал надзорного ведомства.

Отмечается, что приказ Рособрнадзора основан на решении Арбитражного суда.

«Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность», — пояснили в сообщении.

Указано, что теперь вуз обязан провести перевод учащихся с их письменного согласия в другие учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов.

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