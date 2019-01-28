Понедельник, 28 Января 2019 года
11:44:28 МСК

Рособрнадзор приостановил лицензию московского вуза

Общество

Приказ Рособрнадзора основан на решении Арбитражного суда

Москва, 28 января 2019, 11:44 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии ЧУ ВО «Столичный институт бизнес-технологий и управления», сообщает 28 января официальный портал надзорного ведомства.

Отмечается, что приказ Рособрнадзора основан на решении Арбитражного суда.

«Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность», — пояснили в сообщении.

Указано, что теперь вуз обязан провести перевод учащихся с их письменного согласия в другие учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить