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В Южной Корее провели опрос на тему выбора работы

Общество

В опросе приняло участие более 3300 человек

Сеул, 28 января 2019, 11:49 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему «Какие компании выбирают люди, ищущие работу», сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, интернет-портал по поиску работы JOB KOREA провел опрос, в котором приняло участие более 3300 человек, которые находятся в поиске новой работы.

Согласно данному опросу, 46% респондентов ответили, что хотели бы работать на государственных предприятиях, 22% респондентов сообщили, что хотели бы трудиться на средних предприятиях, 17% — на крупных предприятиях, 10% — на средних и малых предприятиях.

Кроме того, чаще всего люди выбирали государственные учреждения из-за системы страхования (71%). Те, кто выбирал средние и малые предприятия отметили, что хотят сменить работу после того, как заработают стаж.

Известно, что среднегодовая заработная плата для новых сотрудников будет варьироваться от 34 млн вон (~$30,370), для молодых специалистов, которые закончили высшее учебное заведение от 31,7 млн вон (~$28,316) / колледж от 25,5 млн вон (~$22,777) / старшую школу от 25,8 млн вон (~$23,045).

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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